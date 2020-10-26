Sultanlar Ligi'nde 12. hafta başlıyor

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş saat 13.00'te Kuzeyboru'yu ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Çan Şehit İbrahim Eriç)

16.00 PTT-Türk Hava Yolları (Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Eczacıbaşı)

Fenerbahçe Opet-İlbank ile Sistem9 Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.