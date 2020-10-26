MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Sultanlar Ligi'nde 12. hafta başlıyor
26.10.2020 - 11:00 | | İSTANBUL (AA) -

Sultanlar Ligi'nde 12. hafta başlıyor

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Sultanlar Ligi'nde 12. hafta başlıyor
ABONE OL

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş saat 13.00'te Kuzeyboru'yu ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Çan Şehit İbrahim Eriç)

16.00 PTT-Türk Hava Yolları (Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Eczacıbaşı)

Fenerbahçe Opet-İlbank ile Sistem9 Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Sultanlar Liginde 12. hafta başlıyor

 

 

 

Burak Yılmaz'ın kızından gol sevinci!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sultanlar Ligi'nde 12. hafta başlıyor
    Sultanlar Ligi'nde 12. hafta başlıyor
  2. Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!
    Paul Pogba, Macron’un skandal açıklamasına tepki gösterdi!
  3. Son Dakika | Almanya'da ırkçılık skandalı! Breel Embolo ifşaladı...
    Son Dakika | Almanya'da ırkçılık skandalı! Breel Embolo ifşaladı...
  4. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor
  5. Son Dakika | Orta sahada zor seçim! Sergen Yalçın...
    Son Dakika | Orta sahada zor seçim! Sergen Yalçın...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya konuk olacak  

Son dakika | Al Nassr, Ahmed Musa ile yollarını ayırdı

Son dakika | Al Nassr, Ahmed Musa ile yollarını ayırdı

Almanya Futbol Federasyonu, Mesut Özil'den özür diledi!

Almanya Futbol Federasyonu, Mesut Özil'den özür diledi!

Son Dakika | Fatih Terim'den yönetime Babel ve Belhanda mesajı!

Son Dakika | Fatih Terim'den yönetime Babel ve Belhanda mesajı!

Sıradaki Haber