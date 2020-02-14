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HaberlerVoleybol Haberleri Sultanlar ve Efeler Ligi'nde heyecan sürüyor
14.02.2020 - 09:49 | | İSTANBUL (AA)

Sultanlar ve Efeler Ligi'nde heyecan sürüyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 18'inci hafta maçları yapılacak.

Sultanlar ve Efeler Ligi'nde heyecan sürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

17.00 Beşiktaş-PTT (Burhan Felek)

17.30 Karayolları-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

17.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (VakıfBank Spor Sarayı)

16 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt (Cengiz Göllü)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

14.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol (İnegöl)

Yarın:

15.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16 Şubat Pazar:

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)

17 Şubat Pazartesi:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankası (Burhan Felek)

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