"Ã‡OK ZOR BÄ°R Ä°KÄ°NCÄ° YARI BEKLÄ°YORUM"

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n zorlu geÃ§eceÄŸine dikkat Ã§eken Sumudica, "Sezon baÅŸÄ±nda bu takÄ±mdan 24 puanÄ± beklemiyordum ama iyi bir aile ortamÄ± ve grup oluÅŸturduk. 24 puan bu takÄ±m iÃ§in baÅŸarÄ±dÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde bu bÃ¶yledir. Ligin ikinci yarÄ±larÄ± daha zorlu geÃ§er. TÃ¼rkiye'de daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m takÄ±mda ilk yarÄ± 30 puan toplarken, ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda 14 puan topladÄ±k. Ä°lk yarÄ±dan Ã§ok daha zor bir ikinci yarÄ± bekliyorum" diye konuÅŸtu.

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Gaziantep FK'da teknik direktÃ¶r Marius Sumudica'dan yine gÃ¼ndem yaratan aÃ§Ä±klamalar geldi.

"KÄ°MSE LÄ°GDE KALDIÄžIMIZI GARANTÄ°LEDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° DÃœÅžÃœNMESÄ°N"

Ä°yi bir ilk yarÄ± geÃ§irdiklerini belirten Sumudica, "Kimse ligde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± garantilediÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesin. Kimse rahat uyumasÄ±n. Ligin ikinci yarÄ±larÄ± daha zor. Benim ilk hedefim takÄ±mÄ± ligde tutmaktÄ±. Bunda da baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸeklide ilerliyoruz ama henÃ¼z hiÃ§ bir ÅŸey bitmedi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 3-4 transfere daha ihtiyacÄ± var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"Ä°LK HEDEFÄ°MÄ°Z TAKIMI LÄ°GDE TUTMAK"

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n planlama yaparken her ÅŸeyin zamanlÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Sumudica, "Her ÅŸey adÄ±m adÄ±m olmalÄ±. Yeni doÄŸmuÅŸ bir Ã§ocuÄŸu hemen okula yazdÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Ã–nce ilk okul sonra ortaokul gibi sÄ±rasÄ±yla gitmesi gerekiyor. TakÄ±m Ã¼st lige daha yeni Ã§Ä±ktÄ±, Ã¼st sÄ±ralarÄ± hemen hedefleyemeyiz ama iyi bir yerde gidiyoruz ilk hedefimiz takÄ±mÄ± ligde tutmak. UmarÄ±m bunu da baÅŸarÄ±rÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

"YUKARILARA TIRMANAN ANADOLU TAKIMLARINI SEVÄ°YORUM"

Demir Grup Sivasspor'un ligde lider olmasÄ±nda dolayÄ± mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Sumudica, "Bu ÅŸekilde yukarÄ±lara tÄ±rmanan takÄ±mlarÄ± seviyorum. Gaziantep de bunu baÅŸarabilecek potansiyele sahip. Alt liglerden gelen takÄ±mlarÄ±n ilk hedefi her zaman ligde kalmak oluyor. Yeni bir takÄ±m kuruyorlar ve ligde tecrÃ¼beleri yok. TakÄ±mda bir aile ortamÄ± oluÅŸtuÄŸu iÃ§in ikinci sezonlarÄ±nda bunu baÅŸarabiliyorlar. Daha sonra yapacaÄŸÄ±nÄ±z az sayÄ±daki transferler takÄ±ma daha iyi adapte oluyor. SonrasÄ±nda da daha iyi sonuÃ§lar elde ediliyor" diye konuÅŸtu. Â

"TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° VAR'I Ã‡Ã–ZEMEDÄ°M"

Video Hakem UygulamasÄ± (VAR) ile ilgili bazÄ± sorunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Sumudica, "TÃ¼rkiye'deki VAR'Ä± anlayamadÄ±m, Ã§Ã¶zemedim. BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara karÅŸÄ± oynarken fauller yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha kolay VAR'a gidiliyor ve kartlar daha kolay veriliyor. Anadolu kulÃ¼plerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda VAR'a daha kolay gidiliyor. Video Hakem Sistemi'nin baÅŸÄ±ndaki hakem mi Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor, orta hakem ile ne konuÅŸuyorlar bilmiyorum ama VAR'Ä± kim yÃ¶netiyor anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim" ifadelerini kullandÄ±.

"FUTBOLU Ã‡OK SEVEN BÄ°R CUMHURBAÅžKANI VAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n futbolu Ã§ok sevdiÄŸini dile getiren teknik adam, "TÃ¼rkiye'de Ã¶ncelikle futbolu Ã§ok seven bir CumhurbaÅŸkanÄ± var. KulÃ¼plere yardÄ±mlarda bulunuyorlar, futbola deÄŸer veren bir CumhurbaÅŸkanÄ± var. TÃ¼rkiye bu anlamda ÅŸanslÄ± ve Romanya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bunu gÃ¶rebilirsiniz. TÃ¼rkiye genÃ§ oyunculara sahip ama ateÅŸli oyuncular. Sahada agresifler. TÃ¼rkiye iyi bir ekip. Bazen takÄ±mÄ±nÄ±zda yÄ±ldÄ±z olmasÄ±na gerek yok, iyi bir grup oluÅŸturduÄŸunuzda baÅŸarÄ± geliyor. TÃ¼rkiye'nin EURO 2020'de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"KAFAMIZ MENEMENSPOR MAÃ‡INDA, FENERBAHÃ‡E MAÃ‡INDA DEÄžÄ°L"

Sezonun ikinci yarÄ±sÄ±na baÅŸlayacaklarÄ± FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¶ncesinde de deÄŸerlendirmelerde bulunan Sumudica, "Ã–nÃ¼mÃ¼zde Ã¶nemli bir Menemenspor maÃ§Ä± var, ÅŸu an onu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KafamÄ±z iki gÃ¼n sonra oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Menemenspor maÃ§Ä±nda, FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda deÄŸil" dedi.