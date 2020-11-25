MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Süper Lig 10. hafta maçları: Puan durumu ve fikstür | Süper Lig 10. hafta hakemleri kim?
25.11.2020 - 17:34 |

Süper Lig 10. hafta maçları: Puan durumu ve fikstür | Süper Lig 10. hafta hakemleri kim?

Süper Lig 10 hafta için geri sayım başladı. 9. hafta Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasıyla biterken yeni hafta da Ankaragücü - Trabzonspor mücadelesi ile başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe -Beşiktaş derbisi de yine 10. hafta da yaşanacak. İşte, Süper Lig fikstürü...

Süper Lig 10. hafta maçları: Puan durumu ve fikstür | Süper Lig 10. hafta hakemleri kim?
ABONE OL

Lig'de 9. hafta sonunda Alanyaspor ile Fenerbahçe 20 puanla zirveyi paylaşıyor. Galatasaray'ın yeni haftada çıkacağı karşılaşma sonrası Fenerbahçe ve sarı kırmızılı takımın tablodaki durumunda önemli değişiklikler olabilir. Süper Lig 10. hafta maçları ve puan durumunun yanı sıra yen hafta maçlarının hakemleri de merak konusu oldu.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI  VE HAKEMLERİ

27.11.2020 19:30 Ankaragücü - Trabzonspor - Mustafa Öğretmenoğlu

28.11.2020 13:30 Gaziantep - Malatyaspor - Ali Palabıyık

28.11.2020 16:00 Başakşehir - Denizlispor - Arda Kardeşler

28.11.2020 19:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - Atilla Karaoğlan

29.11.2020 13:30 Erzurumspor - Antalyaspor - Ali Şansalan

29.11.2020 16:00 Alanyaspor - Konyaspor - Bahattin Şimşek

29.11.2020 16:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan

29.11.2020 19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş - Tugay Kaan Numanoğlu

30.11.2020 19:30 Sivasspor - Göztepe - Serkan Tokat

30.11.2020 19:30 Kayserispor - Fatih Karagümrük - Alper Ulusoy

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 9. haftasını sonunda puan tablosunda ilk 10'da yer alan takımlar şöyle:

1. Alanyaspor - 20

2. Fenerbahçe - 20

3. Galatasaray - 17

4. Gaziantep -14

5. Fatih Karagümrük - 13

6. Medipol Başakşehir - 13

7. Beşiktaş - 13

8. Konyaspor - 12

9. Çaykur Rizespor - 12

10. Kasımpaşa - 12

Caroline Weir'ın Manchester United'a attığı harika gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kupada bir sürpriz daha!
    Kupada bir sürpriz daha!
  2. Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak
    Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak 
  3. Japonya'da şampiyon Kawasaki Frontale
    Japonya'da şampiyon Kawasaki Frontale
  4. Süper Lig 10. hafta maçları: Puan durumu ve fikstür | Süper Lig 10. hafta hakemleri kim?
    Süper Lig 10. hafta maçları: Puan durumu ve fikstür | Süper Lig 10. hafta hakemleri kim?
  5. Pota derbisinde zafer F.Bahçe'nin
    Pota derbisinde zafer F.Bahçe'nin



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevlüt Erdinç'ten Lille yorumu! 'Bu çılgınca bir durum'

Mevlüt Erdinç'ten Lille yorumu! 'Bu çılgınca bir durum'

Tottenhamlı Alderweireld en az 2 hafta futbol oynayamayacak

Tottenhamlı Alderweireld en az 2 hafta futbol oynayamayacak

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0

Hakan Keleş: "Süper Lig'e çıkacağız"

Hakan Keleş: "Süper Lig'e çıkacağız"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet