Süper Lig 10. hafta maçları: Puan durumu ve fikstür | Süper Lig 10. hafta hakemleri kim?
Süper Lig 10 hafta için geri sayım başladı. 9. hafta Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasıyla biterken yeni hafta da Ankaragücü - Trabzonspor mücadelesi ile başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe -Beşiktaş derbisi de yine 10. hafta da yaşanacak. İşte, Süper Lig fikstürü...
Lig'de 9. hafta sonunda Alanyaspor ile Fenerbahçe 20 puanla zirveyi paylaşıyor. Galatasaray'ın yeni haftada çıkacağı karşılaşma sonrası Fenerbahçe ve sarı kırmızılı takımın tablodaki durumunda önemli değişiklikler olabilir. Süper Lig 10. hafta maçları ve puan durumunun yanı sıra yen hafta maçlarının hakemleri de merak konusu oldu.
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ
27.11.2020 19:30 Ankaragücü - Trabzonspor - Mustafa Öğretmenoğlu
28.11.2020 13:30 Gaziantep - Malatyaspor - Ali Palabıyık
28.11.2020 16:00 Başakşehir - Denizlispor - Arda Kardeşler
28.11.2020 19:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - Atilla Karaoğlan
29.11.2020 13:30 Erzurumspor - Antalyaspor - Ali Şansalan
29.11.2020 16:00 Alanyaspor - Konyaspor - Bahattin Şimşek
29.11.2020 16:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan
29.11.2020 19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş - Tugay Kaan Numanoğlu
30.11.2020 19:30 Sivasspor - Göztepe - Serkan Tokat
30.11.2020 19:30 Kayserispor - Fatih Karagümrük - Alper Ulusoy
PUAN DURUMU
Süper Lig'in 9. haftasını sonunda puan tablosunda ilk 10'da yer alan takımlar şöyle:
1. Alanyaspor - 20
2. Fenerbahçe - 20
3. Galatasaray - 17
4. Gaziantep -14
5. Fatih Karagümrük - 13
6. Medipol Başakşehir - 13
7. Beşiktaş - 13
8. Konyaspor - 12
9. Çaykur Rizespor - 12
10. Kasımpaşa - 12