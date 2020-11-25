Süper Lig 10. hafta maçları: Puan durumu ve fikstür | Süper Lig 10. hafta hakemleri kim?

Lig'de 9. hafta sonunda Alanyaspor ile Fenerbahçe 20 puanla zirveyi paylaşıyor. Galatasaray'ın yeni haftada çıkacağı karşılaşma sonrası Fenerbahçe ve sarı kırmızılı takımın tablodaki durumunda önemli değişiklikler olabilir. Süper Lig 10. hafta maçları ve puan durumunun yanı sıra yen hafta maçlarının hakemleri de merak konusu oldu.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ

27.11.2020 19:30 Ankaragücü - Trabzonspor - Mustafa Öğretmenoğlu

28.11.2020 13:30 Gaziantep - Malatyaspor - Ali Palabıyık

28.11.2020 16:00 Başakşehir - Denizlispor - Arda Kardeşler

28.11.2020 19:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - Atilla Karaoğlan

29.11.2020 13:30 Erzurumspor - Antalyaspor - Ali Şansalan

29.11.2020 16:00 Alanyaspor - Konyaspor - Bahattin Şimşek

29.11.2020 16:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan

29.11.2020 19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş - Tugay Kaan Numanoğlu

30.11.2020 19:30 Sivasspor - Göztepe - Serkan Tokat

30.11.2020 19:30 Kayserispor - Fatih Karagümrük - Alper Ulusoy

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 9. haftasını sonunda puan tablosunda ilk 10'da yer alan takımlar şöyle:

1. Alanyaspor - 20

2. Fenerbahçe - 20

3. Galatasaray - 17

4. Gaziantep -14

5. Fatih Karagümrük - 13

6. Medipol Başakşehir - 13

7. Beşiktaş - 13

8. Konyaspor - 12

9. Çaykur Rizespor - 12

10. Kasımpaşa - 12