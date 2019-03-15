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15.03.2019 - 15:33 |

Süper Lig futbolcularından Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki!

Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Süper Lig futbolcularından Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki!
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Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısı sonrası Süper Lig'de forma giyen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımların birkaçı...

Sadık Çiftpınar:

'Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı' Aliya İzzetbegovic... Rabbim mazluma zulüm eden zalimleri Kahhar ismiyle kahru perişan etsin inşallah'

Süper Lig futbolcularından Yeni Zelandada yaşanan cami saldırısına tepki

Arda Turan:

"Tüm dinlerde insan en kutsal varlıktır. Bu dünyayı güzelleştiren, yaşanır kılan insandır. Ama yine aynı insan, bazen bu dünyayı cehenneme de çevirebilir. Bazı acılar vardır ki; tüm insanlığın tek yumruk olup tepki vermesini gerektirir. Bugün de o acılardan birini yaşıyoruz. İbadet ederken, bir caninin kurşunlarına hedef olan insanların yasını tutuyoruz. Bu açık bir terör saldırısıdır ve dünyada hiçbir din bir terör saldırısına kılıf olarak kullanılamaz. Bu; senin, benim, onun acısı değil. Bu hepimizin acısı. O yüzden tüm dünya tek yumruk olup bu vahşete tepki göstermelidir. Acıları ayırt etmeye başlarsak, bir gün o acı gelir kapımıza dayanır. O yüzden nerede yaşanırsa yaşansın; teröre lanet olsun!"

Süper Lig futbolcularından Yeni Zelandada yaşanan cami saldırısına tepki

Serdar Aziz :

Süper Lig futbolcularından Yeni Zelandada yaşanan cami saldırısına tepki

Burak Yılmaz:

Süper Lig futbolcularından Yeni Zelandada yaşanan cami saldırısına tepki

Cenk Tosun:

Süper Lig futbolcularından Yeni Zelandada yaşanan cami saldırısına tepki

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