Süper Lig futbolcularından Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına tepki!
Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısı sonrası Süper Lig'de forma giyen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımların birkaçı...
Sadık Çiftpınar:
'Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı' Aliya İzzetbegovic... Rabbim mazluma zulüm eden zalimleri Kahhar ismiyle kahru perişan etsin inşallah'
Arda Turan:
"Tüm dinlerde insan en kutsal varlıktır. Bu dünyayı güzelleştiren, yaşanır kılan insandır. Ama yine aynı insan, bazen bu dünyayı cehenneme de çevirebilir. Bazı acılar vardır ki; tüm insanlığın tek yumruk olup tepki vermesini gerektirir. Bugün de o acılardan birini yaşıyoruz. İbadet ederken, bir caninin kurşunlarına hedef olan insanların yasını tutuyoruz. Bu açık bir terör saldırısıdır ve dünyada hiçbir din bir terör saldırısına kılıf olarak kullanılamaz. Bu; senin, benim, onun acısı değil. Bu hepimizin acısı. O yüzden tüm dünya tek yumruk olup bu vahşete tepki göstermelidir. Acıları ayırt etmeye başlarsak, bir gün o acı gelir kapımıza dayanır. O yüzden nerede yaşanırsa yaşansın; teröre lanet olsun!"
Serdar Aziz :
Burak Yılmaz:
Cenk Tosun: