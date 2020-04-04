Süper Lig için start 5 Haziran! Bitiş ise...

Bilim Kurulu raporu

Bu 10 senaryo, yayıncı kuruluşla paylaşıldı ve onlardan da görüş istendi. Ayrıca, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi de, uygulanacak adım için önemli olacak. Kurul, seyircili oynanmasının sakıncalı olduğunu belirtirse, karşılaşmalar seyircisiz tamamlanacak. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun önceliği, tribünlerin dolu olarak müsabakaların oynanması yönünde...



Önce insan hayatı

Türkiye Futbol Federasyonu, lig bugün başlayacakmış gibi tüm hazırlıklarını yaptı ve fikstür çalışmalarını tamamladı. Ancak son karar, UEFA ile yaşanacak görüşme trafiği sonrasında kesinlik kazanacak. “Önce insan hayatı” ilkesini benimseyen federasyon, Bankalar Birliği anlaşması ve lisans kriterleri de dahil olmak üzere tüm sistemi ötelenmiş gibi değerlendirilecek.

Gecikmeli de olsa ligler bitirilmeli

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ile yapılan toplantıyla ilgili bilgiler verdi. Açıklamada, “Tüm çabamız, liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı dün gece tüm paydaşlar ile paylaşılan ortak mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizilmiştir” denildi.

Mayısta yeniden

Liglerin 19 Mart’ta ertelendiği hatırlatılan açıklamada, “Liglerle ilgili süreç, devletimizin kararları, Bilim Kurulu’nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın koordinasyonuyla UEFA’nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır” ifadeleri yer aldı.

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