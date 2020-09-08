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08.09.2020 - 12:22 | | AA

Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak

Bu hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak Süper Lig'de sezon ilk kez 21 ekiple oynanacak.

Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerini göz önüne alarak tüm profesyonel liglerde küme düşmeyi kaldırmasının ardından, Süper Lig'in 63. sezonunda 21 takım mücadele edecek.

MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor geçen sezonu küme düşme hattında bitirmelerine rağmen, alınan kararla bu sezon da Süper Lig'de yollarına devam edecek.

- 31 sezon 18 takımla oynandı

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynandı.

1988-1989 sezonunda 19 ekibin yer aldığı Süper Lig'de Samsunspor kafilesini Malatya deplasmanına götüren otobüsün kaza yapmasının ardından, Samsunspor lige devam edemedi ve sezon 18 takımla tamamlandı.

2009-2010'da 18 takımla oynanmaya başlanan lig, Osmanlıspor (Ankaraspor) ile MKE Ankaragücü arasındaki ilişkinin sportif rekabeti engelleyici, müsabakaların ve ligin dürüstlüğünü, kamuoyunun ligin dürüstlüğüne ilişkin algısını zedeleyecek nitelikte olması gerekçesiyle, Osmanlıspor'un TFF 1. Lig'e düşürülmesiyle 5. haftadan itibaren 17 takımla devam etti.

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- İki sezon ligden düşme olmadı

Süper Lig tarihinde Milli Lig adıyla oynanan ilk sezon 1959 ve 1961-1962'de ligden düşen takım olmamıştı.

1961-1962 sezonunda Vefa, Ankara Demirspor ve Şekerspor düşme hattında yer aldıkları için o yılki statü gereği baraj maçlarına çıktı. Ancak ligin 22 takımla oynanma kararının alınmasıyla bu üç takım sonraki sezon aynı kulvarda mücadele etti.

Statü gereği 1959-1960 sezonunda Altınordu, bir sonraki yıl ise Altay ve Altınordu sezonu küme düşme hattında bitirmelerine rağmen oynadıkları baraj maçlarıyla ligde kaldı.

1989-1990 sezonunda 5 takımın düştüğü Süper Lig'de 39 sezonda üçer, 14 sezonda ikişer, 3 sezonda dörder ve 2 sezonda birer takım lige veda etti.

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- 3 takım Danıştay kararıyla ligde kaldı

Süper Lig tarihinde daha önce 3 takım Danıştay kararıyla lige döndü.

1963-1964 sezonunda 4-1 kazandığı Kasımpaşa maçında şike yaptığı iddiasıyla ligden düşürülen Karşıyaka, 1965-1966 sezonunda Danıştay kararıyla Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

1965-1966'da lige veda eden Şekerspor, o sezon ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı Beykozspor maçının devre arasındaki olaylar nedeniyle tatil edilmesi ve tekrar oynatılması nedeniyle itirazda bulundu. Danıştay tarafından itirazı haklı bulunan Şekerspor, 1967-1968'de tekrar lige alındı.

1984-1985'te Orduspor karşısında cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle puan silme cezası alan ve lig bitiminde küme düşme hattında yer alan Denizlispor, Danıştay'a itirazda bulunarak bir sonraki sezon tekrar Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

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- Türkiye Kupası'nı kazandı, Süper Lig'e çıkarıldı

1980-1981 sezonunda, o zamanki adıyla 2. Lig'de (TFF 1. Lig) yer alan ve Türkiye Kupası'nı kazanan MKE Ankaragücü, yapılan değişiklikle Süper Lig'e çıkarıldı. Bu nedenle 1981-1982 sezonu 17 takımla oynandı.

Ligden 4 takımın düşmesinin planlandığı 1985-1986 sezonunda ise Bursaspor, sezonu sondan 4. bitirmesine rağmen ligde yoluna devam ettirildi.

- Maçlar oynanırken 2. Lig'den 1. Lig'e çıktılar

1986-1987 sezonunda küme düşen Bursaspor ile Kocaelispor, ligde şike yapıldığı iddiasıyla açtıkları davayı kazandı.

Maçlar başlamasına rağmen 28 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Ligleri ve Federasyon Kupası statüsündeki değişikliklerle, Bursaspor ile Kocaelispor yollarına Süper Lig'de devam etti.

Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak

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