Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig bu hafta sonu mu başlıyor, maçlar şifresiz olarak mı yayınlanacak?

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından TFF tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Uzun bir süreden bu yana futbola hasret kalan futbolseverler Süper Lig'de kalan 8 haftanın maçları ne zaman oynanacak, maçlar şifresiz olarak mı yayınlanacak sorularına yanıt aramaya başladı. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile Süper Lig, TFF 1. Lig, Türkiye 2. ve 3. Lig maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı. İşte Süper Lig'de maçların oynanacapı tarihler...

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (COVID-19) sebebiyle 19 Mart'ta süresiz şekilde ertelenen Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig, 12 Haziran Cuma akşamı oynanacak iki karşılaşmayla son 8 haftalık periyota girecek...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Süper Lig maçları beIN SPORTS ekranından yayınlanacak. Maçlar her zaman ki gibi şifreli olarak yayınlanmaya devam edecek. Yayıncı kuruluştan maçların şifresiz yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk vakanın resmi olarak açıklanmasının ardından Süper Lig'in 26. hafta maçları seyircisiz oynanmıştı. TFF, 19 Mart'ta yaptığı açıklamayla Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı bugün Ankara'da gerçekleştirildi.Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak." ifadelerine yer verilmişti.

TFF'nin erteleme kararının hemen öncesinde oynana 26. hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanmıştı. 26. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray derbi maçında evinde Beşiktaş'ı konuk etmiş ve maç 0-0 sona ermişti.

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının hemen öncesinde oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sezon Rıza Çalımbay yönetiminde etkileyici bir performans sergileyerek zirveye göz kırpan Demir Grup Sivasspor ise 26. haftada Antalyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanında rakip 9 kişi kalmasına rağmen pozisyona bile girmekte zorlandığı karşılaşmada 1-0 mağlup olmuştu. Sarı Lacivertli takım, Konyaspor karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sonrası ligde oynadığı son 7 maçında hiçbirinde kazanamadı.

SÜPER LİG 27. HAFTA PROGRAMI

TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağını duyurmasının ardından takımlar da hazırlıklarına son hızla devam ediyor

Kononavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'dan yeniden başlamasına karar verilen Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'inin programı açıklandı. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olurken Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk ederken Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan arayacak. Haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor, Sivas'ta kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'de Trabzonspor 53 puanla liderliğini sürdürürken aynı puana sahip Merdipol Başakşehir ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 50 puanla zirveyi yakından takip ederken 49 puanlı Demir Grup Sivasspor ise rakiplerinin hatasını kollayacak.