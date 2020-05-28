Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF resmen açıkladı! İşte maçların oynanacağı tarihler...

Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Daha önce yapılan açıklamalar ile Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını duyuran TFF başkanı Nihat Özdemir'in bu açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada tüm sorumluluğun TFF'ye ait olduğu açıklaması gelmişti. Sonrasında Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin yaptırdıkları corona virüs testlerinde bazı takımlarda test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından aradan geçen iki haftalık süreçte testler uygulanmaya devam etti.

TFF tarafından bugün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan karar ile Süper Lig'in başlayacağı tarihinde daha önce duyruulduğu gibi 12 Haziran'da başlayacağı birkez daha yinelendi. İşte o açıklama...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Alınan kararlara göre; Süper Lig daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. 7 Süper Lig ekibinin 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu ise reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Alınan kararlar ise şöyle:

- Süper Lig daha önce belirlendiği 12 Haziran'da başlıyor.

- Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi.

- Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.