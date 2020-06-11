Süper Lig öncesi zirvedeki 4 takımın hocası konuştu

'Kayıp istemiyoruz'

HÜSEYİN ÇİMŞİR (Trabzonspor): Tüm oyuncularım oynamak istiyor ve bunu antrenmanlardaki istek ve arzuları ile gösteriyor. Şundan eminim ki sahaya kim çıkarsa o formanın hakkını vermek için elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Kalan 8 maçın hepsi bizim için aynı zorlukta geçecek . Hiçbiri birbirinden zor ya da kolay değil. Maç maç yürüyerek, kayıpsız bir şekilde sonuca gitmek istiyoruz. Bu saatten sonra kayıp yaşamaya tahammülümüz yok.

"4 TAKIM YARIŞACAK"

OKAN BURUK (Medipol Başakşehir): Futbola geri dönülecek olması güzel bir şey. Hazırlıklarımızı yapıyoruz uzun zamandır. Pandemi sürecinde de takımımızla sürekli irtibat halinde olduk. Oyuncularımız çalışmalarını kendilerine verilen program doğrultusunda yaptılar. Önemli olan insan sağlığı, oyuncu sağlığı. Umarız bu 8 haftalık süreç futbol adına güzel geçer. 4 takımın şampiyonluk yarışında iddiası var. Biz de bunlardan biriyiz. Mücadelemizi yapacağız. Hepimiz futbolu çok özledik.

"HAYIRLISI OLSUN"

FATİH TERİM (Galatasaray): Zorunlu olarak futbola bir ara verildi. Hepimiz sahada olmayı ve o heyecanı yaşamayı çok özledik. Ligler nihayet başlıyor. Takım olarak iyi çalıştık. Futbolcularım da sahada mücadele etmeye hazır. Dilerim bundan sonraki süreçte sakatlık ve hastalık olmasın. Güzel başlayıp sorunsuz bir şekilde bitirelim. Gündemimizde ve önümüzde tam 8 hafta var. Hepsi final. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah sorunsuz bir lig olur.

"İNANCIMIZ TAM"

RIZA ÇALIMBAY (D.G.Sivasspor): Zor bir süreç yaşıyoruz ve bu süreci yönetmek biz teknik adamlar için hiç kolay değil. Şu an 6 sakat oyuncum var. Hiç istemiyoruz ama maçlar başlayınca tüm takımlar aynı sorunları yaşayacak. Tatil sonrasının en önemli argümanı hazırlık maçı yapmaktı, bunun eksikliğini de hissettik. Bu kadar olumsuzluk içinde şampiyonluk inancını koruyoruz. Sürpriz sonuçlar olabilir, yeter ki sürpriz sakatlıklar olmasın."