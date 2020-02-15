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15.02.2020 - 07:41 |

Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig puan tablosu

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi dün akşam oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçı ile start aldı. Sergen Yalçın yönetiminde iki maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, son yıllarda çok zorlandığı Başakşehir deplasmanında yine mağlup oldu. Başakşehir aldığı bu sonucun ardından puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanacak 3 maçla devam edecek. İşte Süper Lig puan durumu ve günün maçları...

Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig puan tablosu

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi dün akşam açıldı. Başakşehir-Beşiktaş arasında oynanan müsabakada gülen taraf Başakşehir oldu. Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez kaybeden siyah beyazlı takım 36 puanda kalırken Başakşehir puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve günün maçları...

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI

14:00 Denizlispor-Kayserispor

17:00 Konyaspor-Göztepe

20:00 Ankaragücü Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu ve günün maçları Süper Lig puan tablosu

 

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