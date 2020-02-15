Süper Lig puan durumu ve günün maçları! Süper Lig puan tablosu

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi dün akşam açıldı. Başakşehir-Beşiktaş arasında oynanan müsabakada gülen taraf Başakşehir oldu. Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez kaybeden siyah beyazlı takım 36 puanda kalırken Başakşehir puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve günün maçları...

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI

14:00 Denizlispor-Kayserispor

17:00 Konyaspor-Göztepe

20:00 Ankaragücü Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU