Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü
12.06.2020 - 13:52 |

Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü

Süper Lig'e verilen corona virüs arasının ardından 87 gün sonra bugün perde oynanacak olan iki maçla açılıyor. Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ederken Lig'de averaj ile zirvede yer alan Trabzonspor bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Şampiyonluk mücadelesinde zirvenin uzağında kalan üç büyüklerin kalan sekiz haftada nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu! İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın fikstürü...

Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü
ABONE OL

Süper Lig 87 gün aranın ardından bu akşam yeniden start alıyor. Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ederken Lider Trabzonspor ise Göztepe deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Lige verilen uzun koronavirüs arasının ardından takımların nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu olmaya başladı. Liderlik yarışında aynı puanda olan Başakşehir ve Trabzonspor'un bu mücadeleyi sürdürüp sürdüremeyeceği ise en büyük merak konusu... İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü

SÜPER LİG. 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü

Beşiktaş yardım kampanyasını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü
    Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü
  2. Bellona Kayseri Basketbol, Melis Gülcan ile Tyasha Harris'i transfer etti
    Bellona Kayseri Basketbol, Melis Gülcan ile Tyasha Harris'i transfer etti
  3. Trabzonspor, Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istediğini açıkladı
    Trabzonspor, Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istediğini açıkladı
  4. Süper Lig heyecanı Skorer'de!
    Süper Lig heyecanı Skorer'de!
  5. Göztepe maçında Trabzonspor'u bekleyen tehlike! İşte muhtemel ilk 11'ler...
    Göztepe maçında Trabzonspor'u bekleyen tehlike! İşte muhtemel ilk 11'ler...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Levski Sofya'da Todorov dönemi

Levski Sofya'da Todorov dönemi

ABD Açık'a koronavirüs tehdidi

ABD Açık'a koronavirüs tehdidi

Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

Formula 1'de 3 yarış iptal edildi

Fenerbahçe - Kayserispor maçında sürpriz isim! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe - Kayserispor maçında sürpriz isim! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Sıradaki Haber