12.06.2020 - 13:52 |
Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü
Süper Lig'e verilen corona virüs arasının ardından 87 gün sonra bugün perde oynanacak olan iki maçla açılıyor. Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ederken Lig'de averaj ile zirvede yer alan Trabzonspor bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Şampiyonluk mücadelesinde zirvenin uzağında kalan üç büyüklerin kalan sekiz haftada nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu! İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın fikstürü...
Süper Lig 87 gün aranın ardından bu akşam yeniden start alıyor. Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ederken Lider Trabzonspor ise Göztepe deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Lige verilen uzun koronavirüs arasının ardından takımların nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu olmaya başladı. Liderlik yarışında aynı puanda olan Başakşehir ve Trabzonspor'un bu mücadeleyi sürdürüp sürdüremeyeceği ise en büyük merak konusu... İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG. 27. HAFTA FİKSTÜRÜ