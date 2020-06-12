Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları & Süper Lig 27. hafta fikstürü

Süper Lig 87 gün aranın ardından bu akşam yeniden start alıyor. Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ederken Lider Trabzonspor ise Göztepe deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Lige verilen uzun koronavirüs arasının ardından takımların nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu olmaya başladı. Liderlik yarışında aynı puanda olan Başakşehir ve Trabzonspor'un bu mücadeleyi sürdürüp sürdüremeyeceği ise en büyük merak konusu... İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG. 27. HAFTA FİKSTÜRÜ