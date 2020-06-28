Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları! Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de oluşan puan durumu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 29. haftanın perdesi Cuma akşamı Vodafone Park'ta açıldı. Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-0'lık skorla geçerken Cumartesi oynanan müsabakalarda Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Günün son maçında ise Göztepe sahasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'de 29. hafta mücadeleleri bugün oynanacak olan dört karşılaşma ile devam edecek

Gündüz maçlarında Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk ederken Çaykur Rizespor ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Günün en kritik müsabakasında ise Başakşehir sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer maçında ise Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek

SÜPER LİG PUAN DURUMU