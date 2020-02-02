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02.02.2020 - 23:26 |

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 20. hafta skorları ve 21. hafta fisktürü

Süper Lig'de ligin bitimine 14 hafta kala zirvede işler iyice karışmaya başladı. 7 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği haftada lider Sivasspor ve en yakın takipçilerinden Fenerbahçe puan kaybederken Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray haftayı 3 puanla kapadı ve zirvede heyecan iyice arttı. İşte 20. haftada alınan sonuçlar sonrası oluşan puan durumu ve fikstür...

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 20. hafta skorları ve 21. hafta fisktürü


Süper Lig'de 20. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. Son üç maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen son iki yılın şampiyonu Galatasaray, rakipleri Sivasspor ve Fenerbahçe'nin 3'er puan kaybettiği haftada ligin son sırasındaki Kayserispor'u 4-1 yenerek 4'te 4 yaptı ve bu sezonki en uzun galibiyet serisine ulaştı. İşte bir maçın eksik olduğu Süper Lig'de 20. hafta puan durumu, maç sonuçları ve önümüzdeki haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 20. HAFTA SONUÇLARI (1 MAÇ EKSİK)

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 20. hafta skorları ve 21. hafta fisktürü



SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU (2 MAÇ EKSİK)

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 20. hafta skorları ve 21. hafta fisktürü



SÜPER LİG 21. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları Süper Lig 20. hafta skorları ve 21. hafta fisktürü



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