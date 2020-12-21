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21.12.2020 - 10:28 |

Süper Lig'de 14. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor

SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak iki maÃ§la baÅŸlayacak. Ligde yarÄ±n AtakaÅŸ Hatayspor-Trabzonspor ve Galatasaray-GÃ¶ztepe maÃ§larÄ± yapÄ±lacakÂ

Süper Lig'de 14. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor
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HaftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ mÃ¼sabakasÄ±nda AtakaÅŸ Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Antakya AtatÃ¼rk StadÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma saat 16.00'da baÅŸlayacak. YarÄ±n oynanacak diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmada ise Galatasaray, saat 19.00'da TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda GÃ¶ztepe'yi aÄŸÄ±rlayacak.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ligin 14. haftasÄ±nda oynanacak maÃ§larÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YarÄ±n:

16.00 AtakaÅŸ Hatayspor-Trabzonspor (Antakya AtatÃ¼rk)

19.00 Galatasaray-GÃ¶ztepe (TÃ¼rk Telekom)

23 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba:

16.00 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum KazÄ±m Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)

19.00 KasÄ±mpaÅŸa-Gaziantep FK (Recep Tayyip ErdoÄŸan)

19.00 FenerbahÃ§e-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Ãœlker)

24 AralÄ±k PerÅŸembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-GenÃ§lerbirliÄŸi (Yeni 4 EylÃ¼l)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Ä°ttifak Holding Konyaspor (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-BeÅŸiktaÅŸ (Eryaman)

19.00 Ã‡aykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Ã‡aykur Didi)

Not: Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k haftayÄ± bay geÃ§ecek.

SÃ¼per Ligde 14. haftanÄ±n perdesi aÃ§Ä±lÄ±yor

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