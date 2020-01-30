Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
30.01.2020 - 10:49 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 20. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi: 

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

Süper Ligde 20. hafta heyecanı başlıyor

Manoel Messias, Trabzon'a geldi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Sıradaki Haber