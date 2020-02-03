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03.02.2020 - 07:29 |

Süper Lig'de 20. haftanın ardından puan durumu nasıl şekillendi? İşte puan durumu ve toplu sonuçlar...

Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Cuma günü açıldı. Liderlik mücadelesi veren Başakşehir sahasında Gençlerbirliğini 3-1'lik skorla devirirken haftanın en kritik müsabakası Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında Cumartesi günü oynandı maçın henüz 45. saniyesinde 1-0 öne geçen Fenerbahçe Sörloth'u durduramadı ve sahadan 2-1'lik skorla mağluğ ayrıldı. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş zorda olsa Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Süper Lig'de paza günü oynanan maçlar arasından sürpriz sonuç ise Gaziantep ve Sivasspor maçından çıktı. Gaziantep FK yeni transferi Alexandru Maxim'in yıldızlaştığı maçta sahadan 5-1 galip ayrıldı. Galatasaray ise sahasında Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'de 20. haftanın ardından puan durumu nasıl şekillendi? İşte puan durumu ve toplu sonuçlar...

Süper Lig'de 20. hafta bu akşam oynanacak olan Denizlispor-Göztepe maçı ile tamamalanacak. Süper Lig'de 20. hafta sürpriz sonuçların yaşandığı bir hafta olurken liderlik yarışı da kızıştı. Başakşehir haftanın açılış maçında Gençlerbirliğini 3-1'lik skorla devirdi. Cumartesi günü oynanan maçlar arasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş zor da olsa kazanmasını bildi ve 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Haftanın en kritik müsabakası olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kazanan takım ev sahibi oldu. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Sivasspor deplasmanda Gaziantep'in yeni transferi Alexandru Maxim'i durdurumadı ve sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray ise sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Ligde 20. haftanın ardından puan durumu nasıl şekillendi İşte puan durumu ve toplu sonuçlar...

SÜPER LİG ALINAN TOPLU SONUÇLAR

Süper Ligde 20. haftanın ardından puan durumu nasıl şekillendi İşte puan durumu ve toplu sonuçlar...

Süper Ligde 20. haftanın ardından puan durumu nasıl şekillendi İşte puan durumu ve toplu sonuçlar...

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