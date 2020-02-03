Süper Lig'de 20. haftanın ardından puan durumu nasıl şekillendi? İşte puan durumu ve toplu sonuçlar...
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Cuma günü açıldı. Liderlik mücadelesi veren Başakşehir sahasında Gençlerbirliğini 3-1'lik skorla devirirken haftanın en kritik müsabakası Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında Cumartesi günü oynandı maçın henüz 45. saniyesinde 1-0 öne geçen Fenerbahçe Sörloth'u durduramadı ve sahadan 2-1'lik skorla mağluğ ayrıldı. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş zorda olsa Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Süper Lig'de paza günü oynanan maçlar arasından sürpriz sonuç ise Gaziantep ve Sivasspor maçından çıktı. Gaziantep FK yeni transferi Alexandru Maxim'in yıldızlaştığı maçta sahadan 5-1 galip ayrıldı. Galatasaray ise sahasında Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'de 20. hafta bu akşam oynanacak olan Denizlispor-Göztepe maçı ile tamamalanacak. Süper Lig'de 20. hafta sürpriz sonuçların yaşandığı bir hafta olurken liderlik yarışı da kızıştı. Başakşehir haftanın açılış maçında Gençlerbirliğini 3-1'lik skorla devirdi. Cumartesi günü oynanan maçlar arasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş zor da olsa kazanmasını bildi ve 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Haftanın en kritik müsabakası olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kazanan takım ev sahibi oldu. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Sivasspor deplasmanda Gaziantep'in yeni transferi Alexandru Maxim'i durdurumadı ve sahadan 5-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray ise sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG ALINAN TOPLU SONUÇLAR