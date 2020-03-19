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19.03.2020 - 11:17 | | AA

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 29. hafta yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde, haftanın açılış maçlarında Altay, Akhisarspor'u, İstanbulspor ise lider Hatayspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

22 Mart Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

Süper Ligde 27. hafta heyecanı başlıyor

 

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