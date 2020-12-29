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29.12.2020 - 14:40 |

Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2020-2021 ara transfer dönemi tarihleri....

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak sorusu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2020 yılının bitimine kısa bir süre kala Süper Lig'de birçok kulüp ara transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için çalışma yürütürken Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları için girişimlerine başladı. Peki Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2020-2021 ara transfer dönemi tarihleri....
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Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği 2020-2021 ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kulüplerde Ocak transfer döneminde takımlarına yapacakları takviyeler için çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk yarının bitimine kısa bir süre kala savunma hattını güçlendirmek için harekata başlarken Galatasaray'da hem orta saha, forvet için çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş ise şimdiden Sevilla'nın 23 yaşındaki Fransız stoperini kiralamak için görüşmelere başladı. Peki Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de ara transfer dönemi 5 Ocak'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ara transfer döneminin 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu

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