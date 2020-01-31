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31.01.2020 - 10:41 | | İSTANBUL (AA) -

Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig'de haftanın öne çıkan mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edildi. Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, yarın Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 

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