Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda yarÄ±n Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ± StadÄ±'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, hakem Mete Kalkavan yÃ¶netecek.

Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 maÃ§Ä± kazanamayan turuncu-lacivertli takÄ±m, sÄ±rasÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldÄ±. Gaziantep FK ve FenerbahÃ§e ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ± kaybeden Ä°stanbul ekibi, son olarak KasÄ±mpaÅŸa ile berabere kaldÄ±. Medipol BaÅŸakÅŸehir, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlikle 16 puan topladÄ±.

Aytemiz Alanyaspor da ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 3 maÃ§Ä± kazanamadÄ±. Akdeniz ekibi 27 puanla haftaya aynÄ± puana sahip Gaziantep FK'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde 3. sÄ±rada giriyor.

Eksikler

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in KasÄ±mpaÅŸa ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta aÅŸil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi sÃ¼ren Junior CaiÃ§ara, Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, cezasÄ± biten Ä°rfan Can Kahveci ise bu karÅŸÄ±laÅŸmada takÄ±mÄ±ndaki yerini alabilecek.

Rafael ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de bu sezon ligde 3 sarÄ± kart gÃ¶ren Rafael, kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmada oynayÄ±p kart gÃ¶rmesi durumunda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸecek ve turuncu-lacivertli ekibin 17. haftada sahasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile oynayacaÄŸÄ± mÃ¼cadelede forma giyemeyecek.

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