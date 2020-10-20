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20.10.2020 - 14:34 |

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi açıklandı

İdaa risk yönetimi Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 1.90 oran verdi. Fenerbahçe'ye en yakın takım ise 4.00 oranla Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi açıklandı
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İddaa risk yönetimi Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 1.90 oran verdi. Fenerbahçe'ye en yakın takım ise 4.00 oranla Galatasaray...

Süper Lig şampiyonluk oranları

1.90 Fenerbahçe

4.00 Galatasaray

7.00 Beşiktaş

10.00 Trabzonspor

10.00 Başakşehir

12.00 Alanyaspor

50.00 Sivasspor

100.0 Antalyaspor

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