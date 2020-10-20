20.10.2020 - 14:34 |
Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi açıklandı
İdaa risk yönetimi Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 1.90 oran verdi. Fenerbahçe'ye en yakın takım ise 4.00 oranla Galatasaray...
İddaa risk yönetimi Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 1.90 oran verdi. Fenerbahçe'ye en yakın takım ise 4.00 oranla Galatasaray...
Süper Lig şampiyonluk oranları
1.90 Fenerbahçe
4.00 Galatasaray
7.00 Beşiktaş
10.00 Trabzonspor
10.00 Başakşehir
12.00 Alanyaspor
50.00 Sivasspor
100.0 Antalyaspor
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