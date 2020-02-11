Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı

Avrupa liglerinde devam eden şampiyonluk yarışında heyecan artıyor. ESPN yazarlarından Nick Miller, Avrupa’da devam eden lig yarışlarını öne çıkarıp, Türkiye’deki rekabeti vurguladı.

İtalya, Almanya ve Türkiye’yi ilk 3 sıraya çıkararak, bu liglerdeki yarışa vurgu yapan Nick Miller, birçok ülkeyi alt alta sıraladı. Türkiye’deki yarışın adeta bir şampiyonluk partisine benzediği ve 7 farklı takımın aday olduğu aktarıldı.



Özellikle ilk 3 sırada yer alan Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor’un dikkat çektiği vurgulandı. Ligde şampiyonluklara ambargo koyup, son 35 yılın 34’ünü kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilk 4 dışında olduğu da anımsatıldı.

Süper Lig, Bayern Münih, Leipzig, Dortmund ve Monchengladbach’lı Almanya Bundesliga ve Inter, Juventus ve Lazio’nun çekiştiği İtalya Serie A ile benzetildi.

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