Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı
11.02.2020 - 14:51 |

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı

Süper Lig’de 7 takımlı şampiyonluk yarışı Avrupa’da ses getirdi. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga’daki rekabete benzetildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Avrupa'yı salladı
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa liglerinde devam eden şampiyonluk yarışında heyecan artıyor. ESPN yazarlarından Nick Miller, Avrupa’da devam eden lig yarışlarını öne çıkarıp, Türkiye’deki rekabeti vurguladı.

İtalya, Almanya ve Türkiye’yi ilk 3 sıraya çıkararak, bu liglerdeki yarışa vurgu yapan Nick Miller, birçok ülkeyi alt alta sıraladı. Türkiye’deki yarışın adeta bir şampiyonluk partisine benzediği ve 7 farklı takımın aday olduğu aktarıldı.


Özellikle ilk 3 sırada yer alan Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor’un dikkat çektiği vurgulandı. Ligde şampiyonluklara ambargo koyup, son 35 yılın 34’ünü kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilk 4 dışında olduğu da anımsatıldı.

Süper Lig, Bayern Münih, Leipzig, Dortmund ve Monchengladbach’lı Almanya Bundesliga ve Inter, Juventus ve Lazio’nun çekiştiği İtalya Serie A ile benzetildi.

Young ilk golünü attı

Süper Ligde şampiyonluk yarışı Avrupayı salladı

Oğuz Altay: "Falcao'nun Galatasaray'a borcu var"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manisa FK-Yılport Samsunspor maçının geliri depremzedelere

Manisa FK-Yılport Samsunspor maçının geliri depremzedelere

Beşiktaş'ta pas çalışması...

Beşiktaş'ta pas çalışması...

Fenerbahçe ile QNET arasında sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe ile QNET arasında sponsorluk anlaşması

Nwakaeme bonusu kaptı! 100 bin euro...

Nwakaeme bonusu kaptı! 100 bin euro...

Sıradaki Haber