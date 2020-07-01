Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri

Yaz transfer sezonu başladı mı sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'e verilen korona virüs arasının ardından yeniden maçlar oynanmaya başlanmıştı. 12 Haziran'da başlayan Lig maçlarının yanı sıra kulüpler bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Birçok kulüp yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı yerli ve yabancı oyuncular ile temaslarına başladı. Peki Yaz transfer sezonu başladı mı, ilk imzalar ne zaman atılacak?

YAZ TRANSFER SEZONU TARİHLERİ

Süper Lig'de yaz transfer sezonu 1 Temmuz itibariyle resmen başladı. 22 Eylül tarihine kadar devam edecek olan yaz transfer sezonu kapsamında görüşmelerin devam ettiği oyuncular ile ilk imzalar bugünden itibaren atılmaya başlanacak. Beşiktaş'ta Nika Ninua ve Pappis Cisse transferleri gündemde yer alırken Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Caner Erkin isimleri öne çıkıyor

Galatasaray'da ise Sivasspor'un genç yeteneği Emre Kılınç gündemde yer alan isimler olarak öne çıkıyor.