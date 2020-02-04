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04.02.2020 - 22:09 | | Ä°STANBUL (AA)

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, SÃ¼per Lig'den 4 kulÃ¼bÃ¼ Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.Â

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°ttifak Holding Konyaspor Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat, Trabzonspor Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat ile talimatlara aykÄ±rÄ± hareket, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat, saha olaylarÄ± ile merdivenlerin boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±, Demir Grup Sivasspor ise Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat ile saha olaylarÄ± gerekÃ§eleriyle PFDK'ye gÃ¶nderildi.

Ã‡aykur Rizespor antrenÃ¶rÃ¼ Osman Zeki Korkmaz, sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketleri nedeniyle disipline verildi.

TFF 1. Lig'de Fatih KaragÃ¼mrÃ¼klÃ¼ futbolcu Koray AltÄ±nay, kural dÄ±ÅŸÄ± hareketi nedeniyle, Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor, Altay, Bursaspor ve EskiÅŸehirspor kulÃ¼pleri de farklÄ± gerekÃ§elerle disipline sevk edildi.

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