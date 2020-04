Taha Akgül: Daha güçlü döneceğim

ERKAN AYRAÇ

2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya alarak gururumuz olan milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo 2020’nin ertelenmesini ve koronavirüsün hazırlıklarına nasıl etki ettiğini MİLLİYET’e anlattı.

- Koronavirüs sporcuların da korkulu rüyası oldu. Salgın seni nasıl etkiledi?

Ben sakatlığımdan dolayı fizik tedaviye gidiyordum. Tabii koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasından sonra bunu yapamaz oldum. Artık evimde çalışıyor, egzersizlerimi yapıyorum. Salonların kapalı olması, biz sporcuları çok olumsuz etkiliyor.

- Şanssızlıklar idmanda sakatlanman ile başladı. Her şeye rağmen olimpiyatlar var. Çalışmalarını nasıl sürdürüyorsun?

Ne olursa olsun ben her zaman ‘hedefi olan’ bir sporcuyum. Fakat olimpiyatlara hazırlanırken talihsiz bir sakatlık yaşadım ve ameliyat oldum. Tam iyileşmeye başlarken bu sefer de salgın çıktı. Bu şartlarda Tokyo 2020’de istediğim sonuçları elde etmem zor olacaktı. Bu nedenle oyunların ertelenmesine sevindim.

- Bütün branşlarda her şey iptal edildi. Bu şartlar psikolojinizi de etkiliyor...

Olimpiyatlarda madalya almak en büyük hedefimiz. Fakat insan sağlığı her şeyden önemli. Tüm organizasyonlar ertelenirken olimpiyatların da ertelenmesi gerekiyordu. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Tüm sporcular kararı bekliyordu. Çünkü antrenman yapamıyoruz ve evlerimizde kalmaya özen gösteriyoruz. Bu durum tabii ki psikolojimizi olumsuz etkiliyor. Birçok sporcuda performans düşüklüğüne yol açabilir. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz.

‘Kararı bekliyorduk’

- Sakatlığın olmasa ve herhangi bir organizasyona gitmen gerekse bu sende tedirginlik yaratır mıydı?

Tabii ki... Kesinlikle tedirgin olurdum. Fakat gitmek zorunda kalsaydım elimden geldiği kadar, tüm önlemleri almaya çalışırdım. Gerisinin takdir-i ilahi olduğunu düşünüyorum.

- Peki olimpiyatların ertelenmesi avantaj sağlar mı?

Ertelemenin tüm sporculara hem bedenen hem de ruhen yararı olacaktır. Kendi performansım adına konuşacak olursam bunun bana yarayacağını, hatta olağanüstü güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte sakatlığımı tam anlamıyla atlatıp, 2021 yılında düzenlenecek oyunlara en iyi şekilde hazırlanacağım.

- Olimpiyatlarda madalya beklediğimiz sporcuların başında geliyorsun. Ameliyattan sonra salgın krizi de çıktı. Eski formuna geri dönebilecek misin?

Önümde 1 seneden fazla bir zaman var ve bu moralle eski formumdan daha iyi olabilirim. Dediğim gibi tek bir hedefim olacak. O da sadece kürsüde zirveye çıkabilmek.

‘Ailemin yanımda olması önemli’

- Her sporcu müsabakalarda ailesini yanında ister. Olimpik Anneler projesi de birçok sporcunun bu dileğini yerine getiriyor. Aileni yanında hissetmek sana itici bir güç oluyor mu?

Özellikle Olimpiyat Oyunları için konuşacak olursam, mindere çıktığınız anda yüzbinlerce insan sizi izliyor, fakat aslında orada tek başınasınız. Tam bu noktada aldığınız manevi destek sizin için önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle ailemin beni tribünden izlediğini bilmek ve annemin bana dua etmesi benim için çok önemli güç. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile hayata geçirilen ve anneleri, çocuklarına destek olmaları konusunda motive eden bir proje olan Olimpik Anneler projesiyle ailem, P&G sayesinde hayatlarının en güzel tecrübesini 2016 Rio Olimpiyatları’nda yaşadılar. İlk kez yurt dışına çıktılar ve bunu da Olimpiyat Oyunları’na gelerek yaşadılar. Ben de altın madalya kazanmıştım.

Bazen ailemle Rio’daki bu anılarımızı konuşuyoruz. Onları dinlerken bu anıların, gerçekten de onların hayatlarındaki en özel anlar olduğunu anlıyorum. İnşallah 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yine yanımda olur ve bana destek verirler.

‘Sporcularımız bizi yine gururlandıracak’

Kurum olarak güçlerini iyilik için kullandıklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin odağında yaşamları iyileştirme ve topluma katkı sağlama hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

Turnaoğlu şöyle devam etti: “Olimpik Anneler projemiz ile Türkiye’de spor kültürünün gelişmesi, çocukların spor yapması için çalışmalar yürütüyoruz. ‘Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik Annedir’ diyoruz ve aileleri, bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Türkiye’deki 30. yılımızı kutladığımız 2017 yılından bu yana her sene 30 sporcuya destek oluyoruz. Taha da bu sporcularımızdan biri ve Tokyo’da kendisinin bizi tekrar gururlandıracağına inanıyoruz.”