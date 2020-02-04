Taha’nın rakibinde doping çıktı

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Londra 2012 olimpiyatlarında ikili 120 kiloda karşı karşıya gelmiş, Makhov ikinci turda Taha’yı yenerek elemiş, ardından gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

2015 Las Vegas’taki dünya şampiyonasında Taha Akgül 125 kiloda altın madalya kazanırken, Rusya’dan Bilal Makhov kürsüyü tamamlayan isim olmuştu. Rusya Güreş Federasyonu, sporcunun doping örneğinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tespit edilen yasaklı maddenin büyüme hormonu olduğu belirtilirken, sporcunun da bunu reddetmediği, olabileceğini söylediği belirtildi. Deneyimli güreşçiden doping örneğinin 13 Ocak’ta alındığı belirtilirken, bu gelişmenin ardından Tokyo olimpiyatlarına katılmasının riske girdiği belirtiliyor.