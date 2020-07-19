Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tahir Karapınar: Basit goller yiyoruz, Gökhan Gönül...
19.07.2020 - 23:22 |

Tahir Karapınar: Basit goller yiyoruz, Gökhan Gönül...

Süper Lig'de Beşiktaş'ta 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

Tahir Karapınar: Basit goller yiyoruz, Gökhan Gönül...
ABONE OL

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, ilk golden sonra oyundan düştüklerini söyledi.

Tahir Karapınar: Basit goller yiyoruz, Gökhan Gönül...

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karapınar, "Maça iyi hazırlandık. Derbilerin havası farklı olur. İyi de başladık. Kaçırdığımız goller var, şans da yanımızda değildi. Ersin de bugün iyi günündeydi. 25. dakikada Vedat'ın pozisyonu var. Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. 70 dakika eksik oynadık uzatmalarla beraber. Eksik olmamıza rağmen kaçırdığımız goller var. İkinci devreye de iyi başladık. Oyuncular fedakarca ellerinden geleni yaptılar. İlk golü yiyince oyundan düşüyoruz. Gökhan'ın bu pozisyonlarda gol attığını maçtan önce konuşmuştuk. Beşiktaş'ı kutluyoruz." diye konuştu.

19 Temmuz olarak kabul edilen Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sarı-lacivertli taraftarlara galibiyet vermek istediklerini aktaran Karapınar şunları aktardı:

"Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde güzel bir hediye vermek isterdik. Takım elinden geleni yaptı. 11'e 11 olsa farklı biterdi. Beşiktaş'ın iki pozisyonu var maç boyunca. Bazen kalite gerekiyor. Son vuruşlarda o kaliteyi gösteremedik. Onun için mağlup olduk. Altay çok iyi bir kaleci ama bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor. Bizi kurtardığı maçlar da var. Ersin formundaydı bugün. Tebrik ederim. Altay ilk golde hata yaptı ama her futbolcu hata yapabiliyor. Umut vadeden bir kaleci. Umarım daha iyi yerlerde olur."

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir oldu! Okan Buruk...

 

    Ali Gültiken: Başakşehir'de teknik adamlar açısından iyi bir kulüp ortamı sağlanmış olması çok önemli
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sergen Yalçın: 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor
      Sergen Yalçın: 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor
    2. Son dakika | 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir oldu! Okan Buruk...
      Son dakika | 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir oldu! Okan Buruk...
    3. Okan Buruk adını tarihe yazdırdı
      Okan Buruk adını tarihe yazdırdı
    4. Son dakika | Okan Buruk: Çok çalıştık, çok emek verdik, karşılığını aldık
      Son dakika | Okan Buruk: Çok çalıştık, çok emek verdik, karşılığını aldık
    5. Mecnun Otyakmaz: Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek
      Mecnun Otyakmaz: Rıza hocamız Sivas'ta devam edecek



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk yorumu! "Rüya gibi"

    İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk yorumu! "Rüya gibi"

    Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik

    Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i tebrik etti!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i tebrik etti!

    Tahir Karapınar: Basit goller yiyoruz, Gökhan Gönül...

    Tahir Karapınar: Basit goller yiyoruz, Gökhan Gönül...

    Sıradaki Haber