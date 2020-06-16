Tahir Karapınar: "Deniz Türüç takım arkadaşlarından özür diledi"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan ve elenen Fenerbahçe'de Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

"Maça çok iyi hazırlanmıştık, planlarımızı yapmıştık. Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı. Yine bir Trabzonspor maçında basit gol yedik. Takım bunu toparlamak için çok mücadele etti. Bizim yediğimiz goller, üst seviye takıma yakışmıyor.

"Deniz Türüç takım arkadaşlarından özür diledi"

"Deniz Türüç takım arkadaşlarından özür diledi. Biz orada planlama yaptık. Deniz iyi oynuyordu tabi ama bir şey düşündük. Deniz Türüç bence iyi oynuyordu, değiştirmekle hata ettik. Soyunma odasında hallettik. Deniz sonuçta kendisini bilen bir oyuncu. Bu maçı kazanma hırsıyla böyle bir şey oldu. Sıkıntı yok.

"Sörloth ve Pereira bizim kulübeyi tahrik etti"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, sonucun kendileri için kötü bir son olduğunu belirtti.

Maçtan önce tüm planlarını galibiyet doğrultusunda yaptıklarını dile getiren Karapınar, "Camiamız için çok önemli bir maçtı. Maçın başında planlarımızı sekteye uğradı. Çok kötü bir gol yedik. 2-3 gündür aynı pozisyonları çalışıyoruz ve kötü bir başlangıç oldu. Sonra toparlandık, mücadele etmeye başladık. İyi de oynuyorduk ama Sörloth ve Pereira bizim kulübeyi tahrik etti. Maçın son anlarında Emre bizim için çok önemliydi, onu da kullanamadık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının dengeli başladığını ve her an gol atabilme durumlarının bulunduğunu vurgulayan Karapınar, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var"

"İkinci yarıda kanat atakları yaptık. Oyunda değişiklikleri yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık o da iyi tuttu. Deniz'i çıkardık. Orada hata yapmış olabiliriz çünkü iyi oynuyordu ama maçtan önce planlarımızı yapmıştık. Yediğimiz gol bizim gibi üst seviye takımın yemeyeceği goller. Üst seviyedeki oyuncuların yapmayacağı bir hatayla gol yedik. Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var. Hoca ve oyuncular dahil. Oyuncuların nerede oynadıklarının farkına varması lazım. Artık önümüzdeki sezonun planlarını yapmamız gerekiyor."

Cristiano Ronaldo'nun Sevilla Ağlarına Attığı Muhteşem Gol