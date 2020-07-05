Tahir Karapınar'dan 4 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde sahasında üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğunda oturan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından bir ilk yaşayan teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Tahir Karapınar, Vitor Pereira'dan (2015/16) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Vitor Pereira'dan sonra Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal gibi isimler Fenerbahçe'de görev aldı ancak hiçbiri, Tahir Karapınar'ın yakaladığı istatistiğe ulaşamadı.

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