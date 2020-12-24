Tahkim Kurulu, Erik Sabo ve Sergen Yalçın'ın cezalarını onadı

Tahkim Kurulu kararları şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 24 Aralık 2020 günlü (66) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/304

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Levent Gülen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/147- K.2020/219 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.12.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcu Levent Gülen vekili Av. Mehmet Aygün ve Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mert Can Öcel'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile,

2. E.2020/355 - K.2020/381

Giresun Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ahmet İlhan Özek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.09.2020 tarih ve E.2020/211 - K.2020/296 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.12.2020 Perşembe günü saat 15:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Giresun Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Atahan Sevimli ve futbolcu Ahmet İlhan Özek vekili Av. İlker Kaya'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2020/361 - K.2020/382

Batman Petrol Spor A.Ş.'nin futbolcu Okan Karabulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/225 - K.2020/335 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden Batman Petrol Spor A.Ş.'nin yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

4. E.2020/367 - K.2020/383

Sakarya Spor A.Ş.'nin futbolcu Okan Eken ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/238 - K.2020/326 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/368 - K.2020/384

Sakarya Spor A.Ş.'nin futbolcu Ferit Erişçi ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/228 - K.2020/324 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/371 - K.2020/385

Ömer Demir'in PFDK'nın 10.12.2020 tarihli E.2015-2016/272 K.2020-2021/535 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Ömer Demir'in itirazının reddine, oyçokluğu ile,

7. E.2020/378 - K.2020/386

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 17.12.2020 tarihli E.2020-2021/451 K.2020-2021/557 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 36.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

8. E.2020/379 - K.2020/387

Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcu Erik Sabo ve teknik sorumlu Atılay Canel ile ilgili PFDK'nın 17.12.2020 tarihli E.2020-2021/450 K.2020-2021/555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcu Erik Sabo'nun müsbaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fatih Karagümrük A.Ş.'nin teknik sorumlu Atılay Canel'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Erik Sabo'nun cezasının ertelenmesi talebinin reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/380 - K.2020/388

Alanya Kestel Spor Kulübü'nün başkanı Levent Uğur ile ilgili PFDK'nın 15.12.2020 tarihli E.2020-2021/435 K.2020-2021/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Alanya Kestel Spor Kulübü'nün başkanı Levent Uğur'un maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 1.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 10.200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle Alanya Kestel Spor Kulübü'nün başkanı Levent Uğur'un toplam 90 gün hak mahrumiyeti ve 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.