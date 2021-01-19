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HaberlerHatayspor Haberleri Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi
19.01.2021 - 21:41 | | AA

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, AtakaşHatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi
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TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, Munir'in 4 maç ve 17 bin 500 liralık para cezasının, "Müsabaka görüntülerinin değerlendirilmesi neticesinde eylemin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığı kanaatine varılarak" 3 maç ve 13 bin 125 lira olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verdiği bildirildi.

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