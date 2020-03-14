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14.03.2020 - 16:31 |

Tai Webster, corona virüs endişesi nedeniyle maça çıkmadı

Galatasaray Doğa Sigorta'nın Yeni Zelandalı oyuncusu Tai Webster'ın corona virüs endişesi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği bildirildi.

Tai Webster, corona virüs endişesi nedeniyle maça çıkmadı

Galatasaray Doğa Sigorta'da Tai Webster, koronavirüs endişesi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmedi.

Sportando'nun haberine göre, maçtan önce de sosyal medya hesabından erteleme talep eden Yeni Zelandalı oyuncu, karşılaşmanın oynanmasına tepki göstererek oynamak istemedi.

Öte yandan ABD'li oyun kurucu Aaron Harrison'ın da soğuk algınlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymediği kaydedildi.

Galatasaray'ın Pınar Karşıyaka maçı kadrosunda 3 yabancı oyuncu yer aldı.

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