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30.06.2020 - 14:43 |

Talisca, Çin’e ayak bastı

Guangzhou Evergrande’nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, aylar boyunca mahsur kaldığı ülkesinden sonunda Çin’e dönebildi.

Talisca, Çin’e ayak bastı
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

 

Ülkesi Brezilya’dan Çin’e dönüşü yılan hikayesine dönen Anderson Talisca, sonunda Uzakdoğu’ya ulaşmayı başardı. 28 yaşındaki futbolcu, 1.5 aydır idmanlara başlayan takımı Guangzhou Evergrande’nin idmanlarında yer alamadı.

Talisca, Çin’e ayak bastı

Corona salgını nedeniyle Çin hükümeti 28 Mart’ta yayınladığı bir kararname ile ülke sınırlarını başka ülke vatandaşlarına kapadı. Sadece belli istisnalar tanıyan ancak bu istisnalar futbolcuları kapsamayan Çin’e girmek o tarihten itibaren futbolcu için imkansız hale geldi. 

Çin ekibinin uzun süreli uğraşları sonuç verip Talisca için iki hafta önce gerekli izin alındı. Ancak yıldız futbolcu, bu kez kendi ülkesinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı, karantina koşulları nedeniyle Brezilya’dan ayrılarak yola koyulmayı yine başaramadı.

Bu krizin de aşılmasıyla Anderson Talisca sonunda Çin’e dönebildi. Londra aktarmalı uçan oyuncu, Guangzhou’ya ulaşırken, kendisine yapılan test negatif çıktı, pandemi kuralları nedeniyle ise 14 gün karantinada kalacak.

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