Talisca yasağa takıldı, Çin'e gidemiyor!

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Sınırlarını dışarıya kapatan Uzakdoğu ülkesi, pandemi nedeniyle ülkeye yabancıların girmesine izin vermiyor, Talisca gibi çalışma izni veya geçiçi oturum izni olanlar dahi ülkeye alınmıyor. Oscar ve Hulk gibi futbolcuların ise sınırların kapatılmasına dakikalar kala charter bir uçuşla giderek giriş yaptıkları belirtiliyor.

Özel vize şartlarına uymuyor

Talisca "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" dedi. Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelge bunu imkansız kıldı. Çin'de sadece ekonomi, bilim ve teknolojiye önemli katkısı olan yabancılar, özel vizeye tabi bulunuyor ve futbolcu bu kapsama girmediği için kulübü bir şey yapamıyor. 28 Mart'ta süresiz olarak başlatılan uygulamanın ne zaman sona ereceği bilinmediği için Talisca'nın da ne zaman tekrar Çin'e gidebileceği belirsizliğini koruyor.

Uzman hocalarla evde antrenman

Memleketi Bahia'da bulunan Talisca, buradaki evini bir spor merkezine çevirdi. Futbol oynayabileceği bir saha ve büyükçe bir fitness salonu kurdu. Alanında uzman profesyonel isimlerle anlaşarak, onların direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Talisca, kondisyoner, fizyoterapist, doktor ve beslenme uzmanından oluşan bir ekibi evinde görevlendirdi. Evinde özel hocalarla günlük idmanlarını geçekleştirerek, tekrar futbolun başladığı güne formda girmeyi hedefliyor.

'Ailemle olmak harika, tatil çok uzadı'

Talisca teselliyi ailesinin yanında olmakla buluyor. Bir yandan Guangzhou Evergrande teknik direktörü Fabio Cannavaro ile de görüşerek kendisine bilgi veren 26 yaşındaki futbolcu "Ailemle birlikte olmak çok harika bir şey. Brezilya'da ailem ve yakınlarımla birlikte vakit geçiriyorum. Bu çok uzun bir tatil süresi oldu. Hocalarım burada elinden geleni yapıyor ve beni en üst formda tutmaya gayret ediyorlar" diyerek gündelik rutinlerini anlatıyor.