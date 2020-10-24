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HaberlerAntalyaspor Haberleri Tamer Tuna: "Aynaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum"
24.10.2020 - 23:18 | | AA

Tamer Tuna: "Aynaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum"

Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.

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Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi. 

Tamer Tuna, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı 20. dakikada iki penaltı ve bir korner pozisyonu sonrasında 3-1 geriye düşmek bizim için kötü oldu. Toparlandığımız bölümde 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci penaltıyı vermemiz oyun planlarımızı olumsuz etkiledi. Kadrodaki oyuncu sayımız ve eksiklerimiz nedeniyle fazla seçeneğimiz yoktu. Böyle maçlarda geriye düşmemek zorundaydık. İlk yarı 4-1 geriye düşmemiz ve 10 kişi kalmamız oyunu çeviremeyeceğimizi gösterdi." ifadelerini kullandı. 

İkinci yarıda iyi mücadele ettiklerini aktaran Tuna, şöyle konuştu: 

"İkinci yarı ayakta kalmaya çalıştık üç tane 20 yaşın altında oyuncuyu maça dahil ettik. Hem tecrübeli hem genç oyuncularımızın bu maçta çok önemli deneyimler kazandığını düşünmek istiyorum. Kolay hedef koymak o kadar önemli ki ama zor hedefler mesela Avrupa, sizin takım olarak ileri seviyede neler yaşayabileceğiniz konularında düşünmenizi sağlayabiliyor. Hem kendi adıma hem de Antalyaspor olarak aynaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum."

Tamer Tuna: Aynaya bakmamız gerektiğini düşünüyorum

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