Tamer Tuna: İddialı olabilirim ama...

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna hazırlık sürecinde katıldığı The Land of Legends Cup'ta Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın futbolcularının performansı ve genç futbolcuları değerlendirme amacıyla önem verdiği karşılaşma sonrası kırmızı beyazlılar, lige odaklandı. Turnuvanın kendilerini görmek açısından çok verimli geçtiğini vurgulayan Tuna ise takımının ayrılan ve yeni katılan futbolcu topluluğuyla bir değişim içerisinde olduğunu dile getirdi.

'İDDİALI OLABİLİRİM AMA'

Yeni sezona hazırlık sürecinde turnuvadan önemli veriler elde ettiklerini kaydeden Tuna, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında 13 Eylül'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacaklarını hatırlattı. Tuna, "Gelecek haftaya hazırız. Bunları görüp analiz ettik. Geçen yıl düzenini sağladığımız oyun var, eksikleri görüyoruz. Eksiklerimiz var ama hazırız. İddialı olabilirim ama lige hazırız, bunu göreceğiz de. Transferle ilgili geç kalmış olsak da eksikliği tamamlayacağız. Skorlar olumlu değil, 4'üncü sırada olarak en güzel cevabı alıyorsunuz. Ama sahadaki iletişim, analizlerimiz, bizlere ligde böyle bir Antalyaspor olmayacağının göstergesi" dedi.

NURİ ŞAHİN'E SÜRPRİZ KUTLAMA

Dün sona eren turnuvanın ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda futbolcular antrenmanda Nuri Şahin'in doğum gününü kutladı. Etkinlikte Nuri Şahin, takımının konakladığı otelde 32'nci yaş günü takım arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı.