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14.02.2020 - 09:42 | | MALATYA (İHA)

Taraftarlar derneğinden Yeni Malatyaspor yönetimine yemek

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Yeni Malatyaspor yönetim kurulunu yemekte ağırladı.

Taraftarlar derneğinden Yeni Malatyaspor yönetimine yemek

Birlik ve beraberlik adı altında düzenlenen yemeğe Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Çelebi, Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın katıldı.

Organizasyonla ilgili bir açıklama yapan Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, camianın birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde ortaya güzel bir tablo sunduklarını belirtti.

Yeni Malatyaspor’u yemekte ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydeden Kaya, “Yeni Malatyasporumuz bizlerin gururu ve en önemli paydasıdır. Biz hiçbir zaman iyi gün taraftarı olmadık. İyi günde de kötü günde de takımımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Bu anlamda eleştirilerin, olumsuz yorumların havada uçuştuğu bir dönemde takımıza destek olmanın olumlu etken olacağını düşündük. Yönetimimizi davet ettik ve sağ olsunlar bizi kırmayıp geldiler” dedi.

Yeni Malayaspor 2. Başkanı Selim Pilten ise taraftarlar derneğine teşekkür ederek, “Taraftarımız bizim her zaman en önemli itici gücümüz olmuştur. Bu süreçten el birliğiyle çıkacağımıza hiç şüphem yoktur. Bugün burada olmak bizim için büyük mutluluk. Taraftarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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