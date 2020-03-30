Tarihi meydan okuma! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Koronavirüs nedeniyle evde vakit geçiren futbolseverlere üç büyük kulüp; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, özel bir ‘meydan okuma’ yarışıyla neşe kattı. Üç büyükler, Avrupa’nın ünlü kulüplerini de dahil ederek efsaneleri tanıtma yarışması başlattı. Fenerbahçe, Beşiktaş’ın meydan okumasını görerek, Lefter, Can Bartu, Alex ve kaleci Schumacher’i gösterdi. Real Betis’e cevap veren Beşiktaş; Süleyman Seba, Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba ile karşılık sundu.

Fatih Terim jesti

Galatasaray da kayıtsız kalmayarak hem ezeli rakiplerini etiketledi hem de İtalyan Fiorentina takımını dahil etti. Sarı-kırmızılılar; Metin Oktay, Hagi, Bülent Korkmaz ve Wesley Sneijder’i gösterdi. Fiorentina da sessiz kalmayıp, tarihteki en iyi ilk 11’ini paylaştı ve hatta savunmaya da eski Galatasaraylı Ujfalusi’yi ekledi. Ancak Floransa temsilcisi esas olarak şu anda koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’i en iyi teknik direktör olarak belirledi.

Barça’dan sürpriz

Meydan okuma etkinliğinde Barcelona’dan sürpriz geldi. Barça, tarihinin en iyi 11’ini her ülkeden bir isimle açıkladı. Kalede de Rüştü Reçber’e yer verildi.

Bu arada, Barcelona, meydan okumaya Trabzonspor’u davet ederek, “Haydi bordo-mavi, sıra sende” diyerek dikkat çekti.

Herkesten destek

Meydan okuma ile başlayan efsane tanıtım mücadelesine Avrupa ve dünyanın ünlü kulüpleri katıldı. Arsenal, Real Madrid, Inter, Barcelona, River Plate, Liverpool, Borussia Dortmund, Schalke 04, Roma, PSG, Ajax ve Chelsea gibi kulüpler gün boyu paylaşımlarla taraftarlara güzel anlar yaşattı.

Kadıköy vurgusu

Efsane meydan okumalarının ardından Galatasaray yeni bir akımla daha dikkat çekti. Arsenal’in daveti üzerine başlayan yeni akımda; kulüplerin en iyi bayrak fotoğrafı, en iyi takım sevinci, en iyi stat fotoğrafı ve en iyi taraftar görüntüsü paylaşıldı. Galatasaray’ın en iyi takım sevincine 20 yıl aradan sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenen futbolcularını koydu.

Rüştü Reçber'in Barcelona Günleri