Hatay’a lider gidip, lider dönmek önemli... Sosa ve Pelkas’ın yokluğunda üç puan kazanmak önemli... Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine moralle başlamak, bu da önemli... Ama dün gördük ki, Fenerbahçe açısından en önemli şey berbat futbol oynadıkları... Ligin en pahalı takımı... İddia o ki; en iyilerden kurulmuş bir ekip... Ama gel gör ki, en kötü futbolu sergileyen onlar...

Tamam yaratıcı oyuncun Pelkas sakat... Sosa zehirlendi... Zorunlu olarak Mert Hakan Yandaş’tan 10 numara yaratıyorsun... Maçın daha 20. dakikasında Mert Hakan’dan değil 10 numara, herhangi bir numara olmayacağı gün gibi ortadaydı. Kenardan nasıl bir müdahale olmaz, anlamak mümkün değil... Erol Bulut “pas yapın, pasla çıkın” dedikçe Mert Hakan topu alıp gitti. Fenerbahçe teknik ekibinden birilerinin ya da Emre abisinin Mert Hakan’a topu çok ayağında tutanın değil, pas yapanın iyi futbolcu statüsüne girdiğini söylemesi gerek... Ben Erol hocanın yerinde olsam ceza olarak bu 90 dakikayı Mert Hakan’a bir kaç kez izlettiririm... Hatırlatmakta fayda var. Kısa süre içinde Mesut banko oynayacak. İrfan Can, Pelkas ve Sosa üçlüsü hazır olacak. Mert Hakan, o formayı bir daha rüyasında bile göremeyecek. Ne yazık ki, bugün müthiş bir şans yakalamıştı. O şansını da elinin tersi ile itti.

Umarım Gustavo’nun sakatlığı ciddi değildir. Gerçekçi konuşalım. Eğer derbide oynamazsa Fenerbahçe’nin işi zor... Dün gördük alternatifi yok. O çıktıktan sonraki Fenerbahçe dan-dun oynayan, birbirlerine bağrıp çağıran futbolcu topluluğuna dönüştü. Ne yapsın ne etsinler iyileştirsinler. Sezon sonuna kadar da pamuklara sarıp saklasınlar. Çünkü onsuz olmuyor. Erol hoca da Gustavosuz oynama ile ilgili çözüm üretemiyor.

Hazır Erol hocadan bahsetmişken dünün performansı kötülerinden biri de oydu. Hatayspor’un nasıl oynadığını Erol hocanın bilmemesi mümkün değil. En azından Başakşehir maçını seyretmiştir. Müthiş pas yapıyorlar, forvetleri Bounpendza başta olmak üzere forvet hattı olağanüstü mücadele ediyor. Takım ritminin hiç dışına çıkmıyorlar. Neredeyse sıfır top kaybı ile oynuyorlar. Ve böyle bir takıma Erol hoca dört forvetle çıkıyor. Gustavo sakatlandıktan sonraki hamlesi bile (Cisse ve Ferdi girdi) oyunun ne kadar uzağında olduğunu gösterdi bize...Maçın tamamında Fenerbahçe hep sağdan hücum etti. Caner’in bölgesini hücumda düşünmek neredeyse hiç akıllarına gelmedi. Forvet çıkarıp forvet sokmak yerine Novak’ı oyuna alıp Novak-Caner hattı oluşturmak niye aklına gelmez, anlayamadım doğrusu... O zaman hiç olmazsa sol taraftan savunmaya çıkan bir kanat oyuncusu olurdu.

Elbette bu maçın bir tane kahramanı var. Fenerbaçe’nin maçı kazanmasını tek başına sağlayan isim Altay Bayındır’dır. Helal olsun Altay’a... Tam anlamıyla olağanüstüydü. Öyle toplar çıkardı ki, Uğurcan bile televizyon başında meslektaşını kıskanmıştır.