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07.09.2020 - 07:00 |

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul başlıyor!

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, bugün oynanacak eleme maçlarıyla start alacak.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul başlıyor!
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, bugün oynanacak eleme maçlarıyla start alacak. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde gerçekleştirilecek turnuvada 16 sporcu eleme tablosunda mücadele ederek ana tabloya kalmaya çalışacak. Yarın tamamlanacak eleme maçlarında iki tur atlamayı başaran dört raket, 32 sporcunun yer alacağı ana tablo maçlarında oynamaya hak kazanacak. Eleme tablosu maçlarında daha önce Wimbledon finali oynamış Eugenie Bouchard, WTA dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan Ana Bogdan ve Patricia Maria Tig gibi isimler de yer alacak.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul başlıyor

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