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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Tek başına tekneyle geldi, San Siro'da Inter'i devirdi!
09.07.2020 - 12:28 |

Tek başına tekneyle geldi, San Siro'da Inter'i devirdi!

Inter’in evinde Bologna’ya 2-1 mağlup olması, Milano ekibinin şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirmesine neden oldu. Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Antonio Conte’nin öğrencilerine, 74. dakikada Musa Juwara, 80’de Musa Barrow’un golleri büyük bir şok yaşatırken, konuk ekibin ilk golünü kaydeden 18 yaşındaki Juwara’nın hikayesi, Çizme’de haftanın konusu oldu.

Tek başına tekneyle geldi, San Siro'da Inter'i devirdi!
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Musa Juwara, İtalya’ya dört yıl önce ülkesi Gambiya’dan tehlikeli bir yolculuk sonucunda ulaştı. Ebeveynleri yanında olmadan 14 yaşında çıktığı seyahatte tek başına tekneyle Akdeniz’i geçen bir göçmen olarak Sicilya kıyılarına ulaştı. Daha iyi bir hayat kurmak için geldiği ülkenin güneyinde Virtus Avigliano amatör futbol takımına kaydoldu.

Tek başına tekneyle geldi, San Siroda Interi devirdi

Takımın teknik direktörü, karısıyla birlikte bu genç göçmen çocuğunu evlat edindiler. Juwara’nın yeteneklerinin ünü, kısa sürede bulundukları bölgeyi aşınca önce Chievo kulübü ardından da Bologna kendisini bünyelerine katacaktı. Ancak az kalsın bunlar hiçbir zaman mümkün olmayacak, ülkenin en üst seviye liginde top koşturma hayalleri suya düşecekti.

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Çünkü İtalya Futbol Federasyonu, ülkedeki göçmenlikle ilgili yasalardan dolayı Chievo’ya transferini engellemeye kalktı. Afrika kıyılarından Sicilya’ya varan seyahatindeki zorlu mücadelenin bir benzerini de mahkeme koridorlarındaki yasal süreçte vererek bu badireyi de atlatmayı başardı.

Teknik direktör Mihajlovic bu sezon kendisine a takımda şans vermeye başladı. Serie A’da oynadığı beşinci maçında ligdeki ilk golünü attı. San Siro’da fileleri bulan vuruşu, Inter’in şampiyonluk hayallerine darbe vururken, Gambiyalı futbolcu maçın ardından “İlk golümü aileme ve bana yolculuğumda destek olanlara adıyorum. Hayatımın kalanında hep hatırlayacağım rüya gibi bir gün” dedi.

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