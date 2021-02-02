Teknik direktör Ersun Yanal, kulüp kariyerinde 700. maçına çıkacak

Süper Lig'de ilk olarak 1995-1996'da Denizlispor'da görev yapan Ersun Yanal, Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor'u, 1. Lig'de de Yeni Salihlispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.

Bu sezon Tamer Tuna'nın ayrıldığı Fraport TAV Antalyaspor'da göreve başlayan tecrübeli teknik adam, yarınki Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kulüp kariyerinde 700'üncü maçında görev yapacak.

Bugüne kadar 699 karşılaşmada 318 galibiyet, 164 beraberlik ve 217 yenilgi yaşayan Yanal'ın çalıştırdığı takımlar 1195 gol atıp kalesinde 928 gol gördü.

Süper Lig'de 527, 1. Lig'de 67, Türkiye Kupası'nda 82, Avrupa kupalarında 22 ve TFF Süper Kupa'da 1 maça çıkan Ersun Yanal, bu süreçte A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı.

- En fazla maça Trabzonspor'da çıktı

Trabzonspor'da 148 maça çıkan Ersun Yanal, Gençlerbirliği'nde 121, Fenerbahçe'de 96, Denizlispor'da 81 müsabakada görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam Eskişehirspor'da 75, MKE Ankaragücü'nde 73, Manisaspor'da 57, Yeni Salihlispor'da 32 ve halen görevde olduğu Antalyaspor'da 16 müsabakada saha kenarında yer aldı.

Ersun Yanal yüzde 53,1 galibiyet oranı yakaladığı Fenerbahçe'de en başarılı dönemini geçirdi.