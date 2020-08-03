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03.08.2020 - 00:56 | | AA

Teknik direktör Kemal Özdeş'in annesi vefat etti

Teknik direktör Kemal Özdeş'in 74 yaşındaki annesi Gülsüm Özdeş hayatını kaybetti.

Teknik direktör Kemal Özdeş'in annesi vefat etti
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Teknik direktör Kemal Özdeş'in annesi Gülsüm Özdeş hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan 74 yaşındaki Gülsüm Özdeş vefat etti. 

Gülsüm Özdeş'in cenazesi yarın Manisa Laleli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Manisa'da toprağa verilecek.

Teknik direktör Kemal Özdeşin annesi vefat etti

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