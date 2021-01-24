Teniste Club Megasaray Open I, Antalya'da başlıyor

Teniste Club Megasaray Open I, 25-31 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenecek ATP Challenger Turnuvası olan Club Megasaray Open I'de kuralar çekildi.

Kariyerinde dünya klasmanında 52. basamağa kadar yükselen İspanyol Jaume Munar, turnuvada 1 numaralı seri başı olarak mücadele edecek.

Kolombiyalı raket Daniel Elahi Galan 2, 2020'de ilk ATP kupasını Santiago'da kaldıran yeni jenerasyonun dikkat çeken isimlerimden Brezilyalı Thiago Seyboth Wild ise 3 numaralı seri başı olarak turnuvada yer alacak.

Toprak zeminde yapılacak turnuvanın tekler ana tablosunda milli tenisçiler Marsel İlhan, Cem İlkel ve Ergi Kırkın da bulunuyor. Turnuvanın çiftler ana tablosunda Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın, Marsel İlhan ve Cem İlkel, Tuna Altuna ve Sırp partneri Danilo Petrovic ortaklık kuracak. Elemelerde ise Sarp Ağabigün ve Yankı Erel ana tablo için ter dökecek.

Ana tablo maçlarının 25 Ocak Pazartesi günü başlayacağı organizasyonun ilk turunda Cem İlkel, Brezilyalı Joao Menezes ile Ergi Kırkın, Ekvadorlu Emilio Gomez ile Marsel İlhan ise elemelerden gelen bir tenisçiyle karşılaşacak.

Yarın saat 10.00'da eleme maçlarının başlayacağı turnuvada Sarp Ağabigün, Dominikli Roberto Cid Subervi ile Yankı Erel ise İtalyan tenisçi Gian Marco Moroni ile mücadele edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, federasyon olarak 2021 yılına dünya yıldızlarını ağırlayan birçok turnuva ile hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Dünyanın en donanımlı sporcusunu yetiştirmek ve ülkemizin her köşesine tenisi götürmek adına çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. 2021'e birbirinden çeşitli turnuvalarımız ve yoğun ilgi gören eğitimlerimizle başladık." ifadelerini kullandı.

Spor turizminin önemli kentlerinden Antalya'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarı dileyen Durmuş, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlığımız hedeflerimize ulaşmak için çabaladığımız bu yolda gerek tesisleşme gerekse tenisi ülkenin dört bir yanına yayma ve turnuvalar düzenleme noktasında büyük destekler veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde kulüplerimiz ve sponsorlarımızla bizler de ülkemizin dünya tenisindeki yerini güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli sporcularımızın hedeflerine adım adım yaklaşması adına büyük önem taşıyan bu değerli turnuvalara ev sahipliği yaparak ülke tenisinin gelişmesine katkı veren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'e ve Megasaray Tenis Akademisi'ne destekleri için teşekkür ederim."

Megasaray Tenis Akademisinde yine büyük bir turnuvanın heyecanının yaşanacağını belirten Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise "Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcuyu akademimizde ağırladık. Toplamda 100'ün üzerinde önemli turnuva yapılan MTA'da, 2021'de de şimdilik belirlenen takvime göre 50'nin üzerinde turnuva gerçekleşecek. Akademide eğittiğimiz sporcularımız bu turnuvalar sayesinde kendilerini daha da geliştirerek tecrübe kazanıyorlar. Tenis sporu için büyük yatırımlar yaptık ve pandemi döneminde de yapmaya devam ettik. Biz de bakanlığımız ve federasyonumuz ile aynı vizyonla yeni tenisçiler yetiştirmek, Türk tenisine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.