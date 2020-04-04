Terim modeli ! Zidane'dan hamle...

Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın evde kaldığı bugünlerde futbol takımları da dijital ortamda bir araya gelebiliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedavi sürecinin ardından tüm takımını toplayıp görüntülü bir buluşma ayarlamasına benzer bir hareket de Real Madrid'den geldi.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, corona virüs sonrası karantinaya giren ve 3 haftadır hiç konuşmayan takımını bir araya toplamak istedi.

Marca Gazetesi'nin haberine göre; Zidane oyuncuların birbirinden kopmaması ve iletişimin aksamaması adına takımdaki herkesle görüntülü konuşma yaptı.

Galatasaray-Fatih Terim buluşmasındaki gibi Real Madrid-Zidane buluşması eğlenceli geçti.