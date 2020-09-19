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19.09.2020 - 12:20 |

TFF açıkladı: 6 hakemin testi pozitif!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakemin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF açıkladı: 6 hakemin testi pozitif!
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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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TFF açıkladı: 6 hakemin testi pozitif

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