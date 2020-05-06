TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı aldık

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlık tarihinde zorlu bir dönemin yaşandığını belirten Özdemir, "Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde salgına karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: "Salgınla savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allah'a şükürler olsun ki o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi 1,5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık."

Nihat Özdemir, TFF olarak virüse karşı verilen kararlı mücadelede önemli bir yol aldıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimizin kararlarına harfiyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız. Bugüne dek en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik. 'Önce sağlık' anlayışımızdan hiç vazgeçmedik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptıklarını ve Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerinin fikirlerini aldıklarını hatırlatan Özdemir, "Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu başta devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık. Gerekli düzenlemeleri yaptık. En son Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bizleri kabul ettiği, değerli bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sayın Koca, gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor, verdiği mücadele ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

"Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik"

Nihat Özdemir, TFF yönetimi olarak bugün bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı Normalleşme Planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Özdemir, aldıkları karar çerçevesinde liglerin belirledikleri takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığına müracaat edeceklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulunun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz."

"Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız"

Antrenmanlarına başlayan takımların da bu sürede hazır hale geleceğine inandığını anlatan Özdemir, "Hiçbir şeyin eskisi olmayacağını biliyoruz ama yeni dönemi de fırsata çevirmek istiyoruz. Bu nedenle, sağduyu içerisinde kararlara saygı duyarak, bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımızdan eminiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararlarımızın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

Ankaragücü'nde bir virüs vakası yaşandı. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara uyacağız. Bütün kulüpler protokole uygun hareket ederse inşallah hiçbir futbolcumuz, spor adamımızda virüse rastlanmayacaktır.

Virüs nedeniyle reklam gelirleri, tribün geliri ve sponsor gelirlerinde azalmalar oldu. Bütün bunları düşünerek yeni harcama limitleri oluşturacağız. Yeni şartlarda yeni harcama limitlerini belirleyeceğiz.

"Beinsports'la yola devam edeceğiz"

Beinsports'la 2 yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz Beinsports'la bu 5 yıllık süreci tamamlamak. Beinsports'un kulüplere yapacağı 588 milyon lira ödeme var. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ligler de başlarsa yayıncı kuruluş hız vererek ödemeleri tamamlarlar. Biz yolumuza Beinsports'la devam etmek istiyoruz.

"UEFA ve FIFA ile devamlı görüşüyoruz"

UEFA ve FIFA'nın önümüzdeki dönemde ödeyecekleri paralar var. Bunların öne çekilmesini talep ediyoruz. UEFA ve FIFA yetkilileri, ellerinden geldikçe öne çekmek için çalışıyorlar. Geçen hafta Milli takımlara oyuncu gönderen kulüplerin parası bize yollandı. Biz de bir gün beklemeden bu paraları kulüplere yolladık. UEFA ve FIFA'dan para geldiği sürece, kulüplerimize ileteceğiz.

7'si hafta sonu, 1'i hafta içi maç

7'si hafta sonu, 1'i de hafta içi maç oynayacağız. Süper Ligi 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. 11 Haziran 2021'de de EURO 2020 başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de liglerin bitmesini istiyor. Bunları düşünerek yeni sezon planlamasını ve yeni sezon öncesi ne kadar ara vereceğimizin planlamasını yapacağız."

"Maçlar takımların kendi sahasında oynanacak"

Kulüpler ile devamlı görüşüyoruz. Her zaman onlarla bir orta yol bulduk. Yine bir orta yol bulacağız. Tek şehirde futbol oynamak gündemimize gelmedi. Maçları takımların kendi sahasında oynatmak istiyoruz.

Bu sıkıştırılmış, sıkıntılı bir süreç. Bu sıkıntıları düşünerek atlatmak isteriz. Sahaların durumları, iklimler göz önünde bulundurulacak. Masaya yatırıp görüşeceğiz bununla ilgili yol haritası belirleyeceğiz. UEFA liglerin Temmuz'un sonuna kadar bitirilmesini istemekte. 27 Mayıs'ta UEFA'nın yönetim kurulu toplantısı var. Beyaz Rusya futbola devam ediyor. Hollanda ve Fransa ligleri oynanmayacak. Merkel açıkladı, Almanya da mayıs ayının ortasında lige başlıyor. Ardından birçok Avrupa ülkesi de liglere başlayacak. Önemli olan İspanya, İtalya ve Premier Lig. Nasıl sağlıkta başarılıysak futbolda da başarılı olduğumuzu bütün dünyaya göstermek istiyoruz.

"13-14 takım liglerin oynanmasını istiyor"

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'le görüştük. 13-14 takım liglerin oynanmasını istiyor. Ligler oynanırsa yayıncı kuruluştan 588 milyon lira ödeme almamız söz konusu. Bu ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz. Tabii ki seyircisiz oynanacak. Ligin bitimi Ağustos'un ortasına da sarkabilir.

Yabancı sınırı konusu

Yabancı sınırını Kulüpler Birliği ile yeniden konuşarak, toplantılar yaparak karar alacağız. Bu konuda acele etmeyeceğiz. Çünkü virüs olayı her şeyi değiştiriyor. Kulüplerimizle görüşerek bir karar vereceğiz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız var. Fenerbahçe-Trabzonspor ve Alanyaspor-Antalyaspor maçı. Tarih konusunda kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili kararlar alıp açıklayacağız.

Şifresiz yayın konusu

Şifresiz yayına gelince Turkuvaz grubu şifresiz yayınlıyor. Yayıncı kuruluş çok büyük meblağ ödüyor. Beinsports ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şifresiz yayın olursa hukuksal durumlar ortaya çıkacak. Yayıncı kuruluş haklıdır. Bunun kararı Beinsports yetkililerinindir. Restoranlarda maç izlenmesiyle ilgili durumu ise nasıl olacak, bunla ilgili kararlar alınacaktır.

Futbolcularımızın görevi sahaya çıkıp tam randımanla futbol oynamak. Corona virüsünden korunarak terini dökerek mücadele etmesi lazım.

Maç planlamasına gelince; maç planlama konusunda çok tecrübeli bir ekip var. Bunlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Oynanacak ilin iklim şartlarını düşünerek Beinsports'la da konuşarak karar verecekler.

"Kendimi şanslı kabul etmem"

Ben böyle bir yaşta corona virüsle karşılaştıysam kendimi şanslı kabul etmem. Şampiyonlar belki de belli olacaktı, kupalar verecektik. Son haftalara gelmiştik neredeyse. Şampiyonlar Ligi finali vardı. Bunların hepsini görmek varken hepsini erteledik.

Futbolun başlama kararını sadece TFF verir. Ligler oynanırken herhangi bir vaka görürsek, yeniden toplanıp değerlendirme yaparız.

Basın mensupları mutlaka maçlara gelecek. Akreditasyonlara kısıtlama getirilecek."



