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19.05.2020 - 15:59 |

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek

TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile çarşamba günü 14:00'te bir araya geleceğini açıkladı.

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek
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TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile çarşamba günü 14:00'te bir araya geleceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak.

Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak."

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek

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