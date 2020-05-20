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20.05.2020 - 13:26 |

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak.

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya geliyor!
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Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak.

İsteyen kulüplerin de Riva'ya temsilci göndermesine izin verildi. Bu karar üzerine Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak tesislere gitti.

Toplantıda Süper Lig’in 12 Haziran olarak belirlenen başlangiç tarihiyle ilgili fikir alış verişinde bulunulacak. Son gelişmelere göre alınacak önlemler ve olası senaryolar konuşulacak.

TFF, Kulüpler Birliği ile bir araya geliyor

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